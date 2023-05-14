Эрдоган раздал детям деньги перед голосованием в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед голосованием на участке в Стамбуле раздал детям деньги. Об этом пишет РИА Новости.
Глава государства прибыл на участок в азиатской части Стамбула. Его визит длился около 15 минут.
По пути Эрдоган раздал банкноты детям. Речь идет о купюрах номиналом 200 лир (800 рублей).
В Турции 14 мая проходят выборы президента и парламента. Главным соперником действующего главы государства является кандидат от «Республиканского альянса» Кемаль Кылычдароглу. Социологи прогнозируют второй тур голосования.
Эрдоган ранее раскритиковал оппозицию за критику в адрес России. Он назвал отношения с РФ не менее важными, чем с США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru