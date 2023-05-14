Эрдоган раздал детям деньги перед голосованием в Стамбуле

Глава государства прибыл на участок в азиатской части Стамбула. Его визит длился около 15 минут.

По пути Эрдоган раздал банкноты детям. Речь идет о купюрах номиналом 200 лир (800 рублей).

В Турции 14 мая проходят выборы президента и парламента. Главным соперником действующего главы государства является кандидат от «Республиканского альянса» Кемаль Кылычдароглу. Социологи прогнозируют второй тур голосования.

Эрдоган ранее раскритиковал оппозицию за критику в адрес России. Он назвал отношения с РФ не менее важными, чем с США, передает «Радиоточка НСН».

