Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus

Японский автоконцерн Toyota, приостановивший деятельность в России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак Lexus. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно материалам ведомства, заявка на регистрацию была подана в конце апреля 2024 года, а положительное решение принято 13 января 2026 года. Исключительные права на бренд будут действовать до мая 2034 года. Регистрация распространяется на легковые и спортивные автомобили, внедорожники, электромобили, а также запасные части и комплектующие.

Toyota зарегистрировала новый товарный знак в РФ

В сервисе проверки контрагентов Rusprofile уточнили, что товарный знак охватывает широкий перечень транспортных средств и автомобильной продукции. При этом сама компания Toyota ранее объявляла о прекращении производства в России.

На российском рынке автоконцерн представлен через ООО «Тойота Мотор». По данным Rusprofile, с 2021 года выручка компании сократилась в 47 раз — с 332 миллиардов до 7,2 миллиардов рублей. По итогам прошлого года прибыль организации составила 2,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / ALEX PLAVEVSKI / EPA
ТЕГИ:РоссияАвтомобили

