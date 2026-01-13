Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus

Японский автоконцерн Toyota, приостановивший деятельность в России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак Lexus. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно материалам ведомства, заявка на регистрацию была подана в конце апреля 2024 года, а положительное решение принято 13 января 2026 года. Исключительные права на бренд будут действовать до мая 2034 года. Регистрация распространяется на легковые и спортивные автомобили, внедорожники, электромобили, а также запасные части и комплектующие.