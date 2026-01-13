Трамп не стал раскрывать планы помощи участникам беспорядков в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен раскрывать, какую именно помощь Вашингтон окажет участникам антиправительственных беспорядков в Иране. Отвечая на вопрос журналистов во время визита на автозавод Ford в Детройте, американский лидер предложил «разобраться самостоятельно».

Глава Белого дома также сообщил, что не располагает точными данными о числе погибших в ходе протестов. По его словам, ему называли разные цифры, однако все они указывают на значительное количество жертв. Трамп отметил, что даже одна смерть является серьезной, подчеркнув при этом, что речь может идти о гораздо большем числе погибших.

Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти

Помимо этого, президент США призвал американских граждан и союзников Вашингтона покинуть Иран. Он подтвердил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и открыто поддержал участников беспорядков, заявив о скорой помощи протестующим, которая, по его словам, уже «в пути».

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне резкой девальвации национальной валюты — иранского риала. С начала января, после публичных призывов со стороны сына свергнутого в 1979 году шаха, протестная активность усилилась, в ряде городов акции переросли в столкновения с полицией. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили о взятии ситуации под контроль, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПомощьДональд ТрампСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры