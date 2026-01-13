Трамп не стал раскрывать планы помощи участникам беспорядков в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен раскрывать, какую именно помощь Вашингтон окажет участникам антиправительственных беспорядков в Иране. Отвечая на вопрос журналистов во время визита на автозавод Ford в Детройте, американский лидер предложил «разобраться самостоятельно».

Глава Белого дома также сообщил, что не располагает точными данными о числе погибших в ходе протестов. По его словам, ему называли разные цифры, однако все они указывают на значительное количество жертв. Трамп отметил, что даже одна смерть является серьезной, подчеркнув при этом, что речь может идти о гораздо большем числе погибших.