В Турции пройдет второй тур президентских выборов

Глава комиссии Ахмет Йенер заявил, что по итогам вскрытия 100% избирательных урн действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51%, за оппозиционера Кемаля Кылычдароглу проголосовали 44,88% избирателей, представитель политического блока «Ата» Синан Оган набрал 5,7%.

«Так как ни один кандидат не набирает 50% голосов, пройдёт второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая», - подчеркнул он, указав, что «такое состоится впервые в истории Турции».

Ранее избирком Турции признал недействительными более миллиона бюллетеней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

