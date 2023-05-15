В Турции пройдет второй тур президентских выборов
В Турции 28 мая пройдет второй тур выборов президента, сообщает пресс-служба ЦИК республики.
Глава комиссии Ахмет Йенер заявил, что по итогам вскрытия 100% избирательных урн действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51%, за оппозиционера Кемаля Кылычдароглу проголосовали 44,88% избирателей, представитель политического блока «Ата» Синан Оган набрал 5,7%.
«Так как ни один кандидат не набирает 50% голосов, пройдёт второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая», - подчеркнул он, указав, что «такое состоится впервые в истории Турции».
Ранее избирком Турции признал недействительными более миллиона бюллетеней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru