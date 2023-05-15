Песков заявил, что в Кремле с уважением отнесутся к выбору турецкого народа

По его словам, Москва и Анкара являются партнёрами в энергетике, туризме, торговле, сельском хозяйстве, автоперевозках, авиаперевозках и в других областях.

Он отметил, что в Кремле «с большим интересом и большим вниманием» наблюдают за новостями, которые приходят из Турции и с уважением отнесутся к выбору турецкого народа.

Ранее в турецком ЦИК заявили, что действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,4% голосов, у его главного конкурента Кемаля Кылычдароглу — почти 45%, сообщает RT.