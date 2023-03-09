В Турции оценили шаги Швеции и Финляндии по выполнению трехстороннего меморандума

Анкара согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО только при полном выполнении условий трехстороннего меморандума. Об этом заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын, сообщает ТАСС.

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Вместе с тем, он признал, что Стокгольм и Хельсинки проделали ряд позитивных шагов в этом направлении.

«Мы будем продолжать следить за этим процессом», - подчеркнул Калын.

Ранее, как сообщала НСН, турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО из-за сожжённого Корана.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:НАТОФинляндияШвецияТурция
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