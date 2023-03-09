В Турции оценили шаги Швеции и Финляндии по выполнению трехстороннего меморандума

Вместе с тем, он признал, что Стокгольм и Хельсинки проделали ряд позитивных шагов в этом направлении.

«Мы будем продолжать следить за этим процессом», - подчеркнул Калын.

Ранее, как сообщала НСН, турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО из-за сожжённого Корана.

