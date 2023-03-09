В Турции оценили шаги Швеции и Финляндии по выполнению трехстороннего меморандума
Анкара согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО только при полном выполнении условий трехстороннего меморандума. Об этом заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын, сообщает ТАСС.
Вместе с тем, он признал, что Стокгольм и Хельсинки проделали ряд позитивных шагов в этом направлении.
«Мы будем продолжать следить за этим процессом», - подчеркнул Калын.
Ранее, как сообщала НСН, турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО из-за сожжённого Корана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- В Турции оценили шаги Швеции и Финляндии по выполнению трехстороннего меморандума
- Роскомнадзор: начата проверка возможной утечки данных в Высшей школе экономики
- Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
- Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену
- Власти Удмуртии запретили использовать беспилотники
- Власти Курской области опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков
- В Полтаве переименуют почти 100 улиц, названия которых связаны с СССР
- Зеленскому отказали в выступлении на церемонии «Оскар»
- Транспортная прокуратура проверит инцидент с посадкой самолета в Пулково
- К неотложным решениям по Ирану призывают Пентагон в Израиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru