В Турции опровергли информацию о покупке российских Су-35
В Турции опровергли сведения о планах приобретения страной российских Су-35. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Турции Хулуси Акар, пишет Интерфакс.
"Утверждения о том, что Турция получит Су-35, неверны», - приводит его слова агентство. Он подчеркнул, что Турция остается партнером программы американских истребителей F-35.
Как пишет агентство, информация о предстоящем контракте между РФ и Турцией на покупку 36 самолетов Су-35 появилась в турецких СМИ на прошлой неделе.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассмотрит возможность покупки российских истребителей в случае отказа США поставить Анкаре F-35.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- FT: Европа без РФ и Британии вряд ли будет стабильной и безопасной
- Годовая инфляция в РФ замедлится ниже 3% в январе
- Летевший в Бангкок самолет экстренно сел в Москве
- Детский сад в Ярославле проверят после избиения девочки детьми
- Шойгу объявил о досрочном отводе отрядов курдов от границы в Сирии