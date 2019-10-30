В Турции опровергли информацию о покупке российских Су-35

В Турции опровергли сведения о планах приобретения страной российских Су-35. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Турции Хулуси Акар, пишет Интерфакс.

"Утверждения о том, что Турция получит Су-35, неверны», - приводит его слова агентство. Он подчеркнул, что Турция остается партнером программы американских истребителей F-35.

Как пишет агентство, информация о предстоящем контракте между РФ и Турцией на покупку 36 самолетов Су-35 появилась в турецких СМИ на прошлой неделе.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассмотрит возможность покупки российских истребителей в случае отказа США поставить Анкаре F-35.



