В Турции обвинили США в попытках вмешательства в президентские выборы
США пытаются вмешиваться в предстоящие выборы президента Турции. Об этом заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу, пишет газета Milliyet.
Как отметил министр, западная пресса вмешивается в выборы для «реализации плана США».
«Запад проник в нашу систему после 1960 года, но [президент Турции Реджеп] Тайип Эрдоган ликвидировал все эти проникновения Запада. <...> С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность», — заявил Сойлу.
Ранее глава МВД заявил, что Турция перестали обращать внимание на заявления президента США, напоминает телеканал «360».
Между тем турецкие СМИ спрогнозировали победу Эрдогана уже в первом туре президентских выборов, отмечает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru