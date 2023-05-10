В Турции обвинили США в попытках вмешательства в президентские выборы

США пытаются вмешиваться в предстоящие выборы президента Турции. Об этом заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу, пишет газета Milliyet.

Глава МВД Турции заявил, что республика не обращает внимания на президента США

Как отметил министр, западная пресса вмешивается в выборы для «реализации плана США».

«Запад проник в нашу систему после 1960 года, но [президент Турции Реджеп] Тайип Эрдоган ликвидировал все эти проникновения Запада. <...> С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность», — заявил Сойлу.

Ранее глава МВД заявил, что Турция перестали обращать внимание на заявления президента США, напоминает телеканал «360».

Между тем турецкие СМИ спрогнозировали победу Эрдогана уже в первом туре президентских выборов, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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