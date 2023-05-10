В Турции обвинили США в попытках вмешательства в президентские выборы

Как отметил министр, западная пресса вмешивается в выборы для «реализации плана США».

«Запад проник в нашу систему после 1960 года, но [президент Турции Реджеп] Тайип Эрдоган ликвидировал все эти проникновения Запада. <...> С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность», — заявил Сойлу.

Ранее глава МВД заявил, что Турция перестали обращать внимание на заявления президента США, напоминает телеканал «360».

Между тем турецкие СМИ спрогнозировали победу Эрдогана уже в первом туре президентских выборов, отмечает РИА ФАН.

