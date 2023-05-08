Глава МВД Турции заявил, что республика не обращает внимания на президента США
Турция не обращает внимания на заявления президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, передает газета Hürriyet.
Как отметил министр, с приходом к власти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «западная опека» была ликвидирована. По словам Сойлу, в республике не осталось ни одного прозападного института в руках исполнительной власти.
«Было время, когда СМИ в Турции были ориентированы на Запад. Если американские послы что-то говорили, это становилось главной новостью. Сейчас, если что-то говорит президент США, Турция не обращает на него внимания», — подчеркнул министр.
Ранее Сойлу заявил, что Вашингтон намерен создать рядом с Турцией террористическое государство, напоминает RT. По словам главы МВД, Анкара принимает необходимые меры предосторожности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru