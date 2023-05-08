Глава МВД Турции заявил, что республика не обращает внимания на президента США

Как отметил министр, с приходом к власти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «западная опека» была ликвидирована. По словам Сойлу, в республике не осталось ни одного прозападного института в руках исполнительной власти.

«Было время, когда СМИ в Турции были ориентированы на Запад. Если американские послы что-то говорили, это становилось главной новостью. Сейчас, если что-то говорит президент США, Турция не обращает на него внимания», — подчеркнул министр.

Ранее Сойлу заявил, что Вашингтон намерен создать рядом с Турцией террористическое государство, напоминает RT. По словам главы МВД, Анкара принимает необходимые меры предосторожности.

