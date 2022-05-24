В Турции не исключили выход из НАТО из-за Швеции и Финляндии
Депутат турецкого парламента от союзной президенту Эрдогану Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил, что Швеция и Финляндия отклонили запросы Турции на экстрадицию членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и движения проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, сообщает Anadolu.
По его словам, одобрение заявок на вступление скандинавских стран в НАТО является согласием с «врагами Турции» и обвинил альянс в неуважении к республике.
Бахчели отметил, что НАТО следует выполнить требования Турции по вступлению Швеции и Финляндии, в противном случае может быть поставлен вопрос о выходе из организации.
«Как нация согласится с этим унижением? Даже выход из НАТО должен быть поставлен на повестку дня как альтернативный выбор, если обстоятельства станут неразрешимыми», — подчеркнул депутат.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что перед вступлением в НАТО Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, и Анкара желает получить от них письменное соглашение по конкретным шагам.
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