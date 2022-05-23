В Германии предложили конфликт с Эрдоганом из-за НАТО

По его словам, на такой шаг глава государства пошел по причине того, что пытается получить что-либо взамен на свое согласие. «В последние годы Эрдоган вел себя как двойной агент», - пишет издание. Отмечается, что Турция, являясь членом НАТО, приобретала вооружение у России и «грозила войной» партнеру по альянсу - Греции.

Напомним, Турция требует снятия ограничений на поставки вооружения, а также экстрадиции сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто считает, что на достижение договоренностей о вступлении в НАТО с Турцией уйдет несколько недель.

