Анкара потребовала письменных гарантий от Стокгольма и Хельсинки
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что Анкара надеется получить письменные гарантии от представителей Швеции и Финляндии перед вступлением этих стран в Североатлантический альянс, сообщает газета Hurriyet.
«Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам», — подчеркнул министр.
Он также напомнил, что турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган согласился принять шведскую и финскую делегации для обсуждения вопросов, связанных со вступлением двух стран в НАТО.
По словам Чавушоглу, этот факт доказывает, что его страна не отказывается от переговоров. Для Анкары дипломатия является приоритетом, добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Ранее в МИД Финляндии назвали сроки достижения договоренностей с Турцией о вступлении в НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- В Венгрии осудили обсуждение эмбарго на российскую нефть
- СМИ: Трасс поддержала отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы
- Анкара потребовала письменных гарантий от Стокгольма и Хельсинки
- Дзюба стал кинокритиком и запустил «Дзюбакаст»
- Госдума РФ денонсировала соглашение о пенсионных правах граждан стран СНГ
- Диджея Нину Кравиц сняли с трех фестивалей в Европе и США
- Российские и китайские лётчики не нарушали воздушных границ иностранных государств
- «Радиоточка НСН» раздает подписчикам уникальный рок-винил
- Российским ТЦ разрешат досрочно расторгать договоры аренды с западными компаниями
- Финал Лиги Чемпионов сыграют мячом с надписью «мир»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru