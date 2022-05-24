Анкара потребовала письменных гарантий от Стокгольма и Хельсинки

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что Анкара надеется получить письменные гарантии от представителей Швеции и Финляндии перед вступлением этих стран в Североатлантический альянс, сообщает газета Hurriyet.

«Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам», — подчеркнул министр.

Он также напомнил, что турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган согласился принять шведскую и финскую делегации для обсуждения вопросов, связанных со вступлением двух стран в НАТО.

СМИ: затягивается процедура вступления Швеции и Финляндии в НАТО

По словам Чавушоглу, этот факт доказывает, что его страна не отказывается от переговоров. Для Анкары дипломатия является приоритетом, добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД Финляндии назвали сроки достижения договоренностей с Турцией о вступлении в НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТОТурция
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