В Турции назвали условие для вступления в войну с Ираном
Участие Турции в войне с Ираном более вероятно в случае удара Ирана по другой стране НАТО, по Турции наносить удары не будут, заявил НСН Тогрул Исмаил.
Вступление Турции в войну с Ираном возможно при прямых атаках со стороны Тегерана, что маловероятно и просто «глупо», рассказал НСН турецкий политолог, профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.
Вероятность расширения конфликта вокруг Ирана, включая сценарии наземной операции, сужает возможности Турции сохранять нейтралитет, пишет турецкая газета Ekonomim. В публикации указывается, что активное вовлечение стран региона и союзников США усиливает давление на Анкару в вопросе выбора позиции. Отмечается, что нейтралитет имеет для Турции и экономическое значение: с учетом торговых связей с Ираном и факторов безопасности его ослабление может привести к дополнительным издержкам для экономики и внешней политики страны. Тогрул Исмаил раскрыл, как конфликт влияет на Турцию.
«Турция не хочет влезать в этот конфликт, потому что Иран – наш сосед, операцию ведут США и Израиль, с которым у Турции и так проблемы. Турция не хочет, чтобы в регионе были конфликты, к этому относится очень чувствительно. Во внешней политике Турции самое главное - это стабильность, что открывает возможности для экономического процветания. Поэтому на данном этапе Турция вряд ли вступит в войну. Это возможно, если, не дай Бог, Иран нанесет удары по территории Турции… Я не думаю, что Иран пойдет на такой глупый шаг. Сейчас над территорией страны было сбито три ракеты, но Иран опровергал, что это он», - отметил он.
В связи с этим участие Турции в войне более вероятно в случае удара Ирана по другой стране НАТО.
«Если территория другой страны НАТО подвергнется нападению Ирана, в этом случае Турция может быть вовлечена в этот процесс. Даже в этом случае прямое участие Турции будет не так просто устроить. У Турции проблемы с Ираном тоже есть, у нас не очень гладкие отношения. Это связано с политикой Ирана. Турция много раз предлагала посреднические услуги в вопросе атомных переговоров. Но просто так вынудить Турцию участвовать в войне, не получится. Пока этот конфликт сказывается на Турции только по причине роста цен на энергоносители», - заключил собеседник НСН.
The Washington Post сообщала, что в первые два дня войны боеприпасы обошлись американской стороне в 5,6 млрд долларов. 18 марта издание информировало, что Пентагон направил в Белый дом запрос на дополнительное финансирование в размере свыше 200 млрд долларов для продолжения военных действий. Эти средства планируется использовать в первую очередь на экстренное восполнение запасов критически важного вооружения, которые оказались практически исчерпанными, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
