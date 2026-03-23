«Турция не хочет влезать в этот конфликт, потому что Иран – наш сосед, операцию ведут США и Израиль, с которым у Турции и так проблемы. Турция не хочет, чтобы в регионе были конфликты, к этому относится очень чувствительно. Во внешней политике Турции самое главное - это стабильность, что открывает возможности для экономического процветания. Поэтому на данном этапе Турция вряд ли вступит в войну. Это возможно, если, не дай Бог, Иран нанесет удары по территории Турции… Я не думаю, что Иран пойдет на такой глупый шаг. Сейчас над территорией страны было сбито три ракеты, но Иран опровергал, что это он», - отметил он.

В связи с этим участие Турции в войне более вероятно в случае удара Ирана по другой стране НАТО.

«Если территория другой страны НАТО подвергнется нападению Ирана, в этом случае Турция может быть вовлечена в этот процесс. Даже в этом случае прямое участие Турции будет не так просто устроить. У Турции проблемы с Ираном тоже есть, у нас не очень гладкие отношения. Это связано с политикой Ирана. Турция много раз предлагала посреднические услуги в вопросе атомных переговоров. Но просто так вынудить Турцию участвовать в войне, не получится. Пока этот конфликт сказывается на Турции только по причине роста цен на энергоносители», - заключил собеседник НСН.

The Washington Post сообщала, что в первые два дня войны боеприпасы обошлись американской стороне в 5,6 млрд долларов. 18 марта издание информировало, что Пентагон направил в Белый дом запрос на дополнительное финансирование в размере свыше 200 млрд долларов для продолжения военных действий. Эти средства планируется использовать в первую очередь на экстренное восполнение запасов критически важного вооружения, которые оказались практически исчерпанными, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

