Песков объяснил порядок действий при положительном решении на референдумах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при положительном решении на референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях «процесс признания будет достаточно быстрым», сообщает РИА Новости.
По его словам, это целый ряд действий, в том числе «определённое решение и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов».
«Всё будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что регион сохранит своё название в случае вхождения в состав России, сообщает RT.
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