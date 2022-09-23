Песков объяснил порядок действий при положительном решении на референдумах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при положительном решении на референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях «процесс признания будет достаточно быстрым», сообщает РИА Новости.

Пушилин попросил Путина как можно быстрее рассмотреть итоги референдума

По его словам, это целый ряд действий, в том числе «определённое решение и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов».

«Всё будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что регион сохранит своё название в случае вхождения в состав России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРеферендумДонбассДмитрий Песков
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