Песков объяснил порядок действий при положительном решении на референдумах

По его словам, это целый ряд действий, в том числе «определённое решение и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов».

«Всё будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что регион сохранит своё название в случае вхождения в состав России, сообщает RT.

