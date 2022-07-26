Эрдоган заявил, что Турция не пойдет на уступки Швеции и Финляндии по НАТО

Анкара не поддержит членство в Североатлантическом альянсе Швеции и Финляндии до тех пор, пока обе страны не выполнят взятые на себя обязательства, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

Турция, Швеция и Финляндия обсудят вопросы по вхождению в НАТО

По его словам, его страна не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе до тех пор, «пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО».

Напомним, встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии, на которой будет обсуждаться борьба с террористическими организациями в странах северной Европы пройдёт в августе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОШвецияФинляндияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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