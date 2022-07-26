Эрдоган заявил, что Турция не пойдет на уступки Швеции и Финляндии по НАТО
Анкара не поддержит членство в Североатлантическом альянсе Швеции и Финляндии до тех пор, пока обе страны не выполнят взятые на себя обязательства, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.
По его словам, его страна не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе до тех пор, «пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО».
Напомним, встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии, на которой будет обсуждаться борьба с террористическими организациями в странах северной Европы пройдёт в августе.
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