В ЦИК России поступило более 90 обращений из-за возможного принуждения к голосованию на выборах
В Центральную избирательную комиссию России поступило 93 обращения от граждан на возможное принуждение к голосованию на избирательных участках и с помощью дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.
По ее словам, попытки к принуждению голосовать традиционным способом зафиксированы «со стороны некоторых руководителей предприятий разных форм собственности, а не только государственных». Материалы по всем обращениям оперативно направляются в Генпрокуратуру, мэру Москвы и в Общественный штаб по наблюдению за выборами.
Ранее Памфилова заявила о 99-процентной готовности избирательной системы к Единому дню голосования в России в период с 16 до 19 сентября.
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