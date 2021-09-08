Памфилова: СМИ-иноагентам разрешат работать на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России выдаст аккредитацию на выборы СМИ, признанным Минюстом РФ иностранными агентами. Об этом глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала в эфире телеканала НТВ.

По словам главы ЦИК, СМИ-иноагентам предоставят равные с остальными СМИ права освещать избирательный процесс. «Подчеркиваю: не вмешиваться, а освещать на любом избирательном участке процесс голосования», - отметила Памфилова.

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Также глава комиссии призвала иноагентов к «добросовестной работе». В официальном перечне Минюста РФ СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, находятся телеканал «Дождь», издание Meduza, «Голос Америки», «Радио Свобода» и другие.

В августе Памфилова утверждала, что движение в защиту прав избирателей «Голос», признанное организацией-иноагентом, также сможет наблюдать за выборами, а его участники и руководители не будут «поражены в правах».

Ранее адвокат Виталий Корыстов из коллегии «Тарло и партнеры» в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что использование «двойников» на выборах незаконно.

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ФОТО: cikrf.ru
ТЕГИ:ЦИКЭлла ПамфиловаСМИИноагенты
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