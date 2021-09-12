Памфилова: Избирательная система готова к выборам более чем на 99%

Глава ЦИК Памфилова Элла Памфилова заявила о 99-процентной готовности избирательной системы к Единому дню голосования в России в период с 16 до 19 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Форма подачи заявления для голосования на дому открылась на Госуслугах

По словам Памфиловой, избирательная система РФ готова к проведению предстоящих выборов в стране более чем на 99%. Она констатировала, что комиссиям остается проверить лишь некоторые вопросы, отметила глава ЦИК в интервью телеканалу «Россия-1» (ВГТРК) в воскресенье.

«Пока еще на 99% с хвостиком (готова избирательная система), поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки (избирателей) и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты», - заявила Памфилова.

Напомним, 17-19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти 39 субъектов.

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Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:ГолосованиеВыборыЦИКЭлла Памфилова
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