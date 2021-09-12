Памфилова: Избирательная система готова к выборам более чем на 99%
Глава ЦИК Памфилова Элла Памфилова заявила о 99-процентной готовности избирательной системы к Единому дню голосования в России в период с 16 до 19 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Памфиловой, избирательная система РФ готова к проведению предстоящих выборов в стране более чем на 99%. Она констатировала, что комиссиям остается проверить лишь некоторые вопросы, отметила глава ЦИК в интервью телеканалу «Россия-1» (ВГТРК) в воскресенье.
«Пока еще на 99% с хвостиком (готова избирательная система), поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки (избирателей) и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты», - заявила Памфилова.
Напомним, 17-19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти 39 субъектов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+37 445 / сут.
Умерли
193 тыс.+1 584 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+32 385 / сут.
- Памфилова: Избирательная система готова к выборам более чем на 99%
- Путин прокомментировал отсутствие объяснений оценок российских гимнасток на Играх в Токио
- СМИ: Российский самолет нарушил воздушные границы Японии
- Пессимизм или аналитика? В России и на Украине высказались о перспективах войны
- Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по поставкам С-400
- У Елены Весниной украли две олимпийские медали
- Моргенштерн рассказал о сборе денег для ребенка из страха перед уголовным делом
- Британская контрразведка предупреждает об угрозе нового «11 сентября»
- В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
- В Белоруссии назвали переговоры Путина и Лукашенко прорывом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru