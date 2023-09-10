Памфилова впервые проголосовала на выборах через ДЭГ

Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова воспользовалась для выборов в 2023 году системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК РФ.

Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице

«Элла Памфилова, как и обещала, впервые проголосовала через ДЭГ», – говорится в сообщении.

На выборах 2023 года ДЭГ использовали в 24 регионах РФ, при этом в 18 из них – впервые.

В системе единого дистанционного голосования организованы выборы глав 21 субъекта РФ, а также четырех депутатов по одномандатным избирательным округам по свободным мандатам. Кроме того, впервые избиратели голосуют в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:ВыборыГолосованиеЦИКЭлла Памфилова

Горячие новости

Все новости

партнеры