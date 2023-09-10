Памфилова впервые проголосовала на выборах через ДЭГ

«Элла Памфилова, как и обещала, впервые проголосовала через ДЭГ», – говорится в сообщении.



На выборах 2023 года ДЭГ использовали в 24 регионах РФ, при этом в 18 из них – впервые.



В системе единого дистанционного голосования организованы выборы глав 21 субъекта РФ, а также четырех депутатов по одномандатным избирательным округам по свободным мандатам. Кроме того, впервые избиратели голосуют в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.





