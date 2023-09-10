Более 3 млн человек проголосовали на выборах мэра Москвы
10 сентября 202316:15
По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, почти 3 млн горожан прошли процедуру выборов.
«Почти 3 млн москвичей проголосовали на выборах мэра», – сказал глава Общественного штаба журналистам.
Ранее стало известно, что явка избирателей в 2023 году уже превышает результаты прошлых лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru