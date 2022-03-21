В ЦИК опровергли информацию о переносе губернаторских выборов

В Центральной избирательной комиссии не обсуждали возможность переноса сроков губернаторских выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«В Центральной избирательной комиссии подобные темы не обсуждались», - сказала Памфилова ТАСС.

«Отразится на людях»: России предрекли протесты после отказа от прямых выборов губернаторов

Губернаторские выборы в России запланированы на единый день голосования 11 сентября 2022 года. При этом газета «Коммерсантъ» сообщила, что в ряде регионов России могут отказаться от прямых выборов губернаторов в сентябре.

Эту информацию уже опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «пока никаких решений на этот счет не принималось».

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Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:ЦИКГубернаторыВыборы
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