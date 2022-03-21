В ЦИК опровергли информацию о переносе губернаторских выборов
В Центральной избирательной комиссии не обсуждали возможность переноса сроков губернаторских выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«В Центральной избирательной комиссии подобные темы не обсуждались», - сказала Памфилова ТАСС.
Губернаторские выборы в России запланированы на единый день голосования 11 сентября 2022 года. При этом газета «Коммерсантъ» сообщила, что в ряде регионов России могут отказаться от прямых выборов губернаторов в сентябре.
Эту информацию уже опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, «пока никаких решений на этот счет не принималось».
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