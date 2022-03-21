В ЦИК опровергли информацию о переносе губернаторских выборов

Губернаторские выборы в России запланированы на единый день голосования 11 сентября 2022 года. При этом газета «Коммерсантъ» сообщила, что в ряде регионов России могут отказаться от прямых выборов губернаторов в сентябре.

Эту информацию уже опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «пока никаких решений на этот счет не принималось».

