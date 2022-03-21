«Решений не принималось»: Песков опроверг слухи об изменениях в губернаторских выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о возможных изменениях, касающихся губернаторских выборов.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что в ряде регионов России могут отказаться от прямых выборов губернаторов в сентябре.

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«Пока никаких решений на этот счет не принималось, никакого актуального обсуждения не ведется. Поэтому об этом говорить сейчас просто невозможно», - сказал Песков жкрналистам, отвечая на вопрос о возможности переноса срока выборов губернаторов или отказа от прямых выборов.

Как отмечал в беседе с с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, отказ от прямых выборов губернаторов может спровоцировать протесты населения.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыГубернаторыДмитрий Песков
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