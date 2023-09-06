В ЦИК Казахстана заявили о готовности к референдуму по строительству АЭС
Центральная избирательная комиссия Казахстана готова к возможному проведению референдума по строительству атомной электростанции в текущем году. Об этом заявил член ЦИК Шавкат Утемисов.
«Все необходимые работы подготовительные, в том числе составление списка избирателей, и работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательными комиссиями, все идет в плановом режиме», — цитирует Утемисова РИА Новости.
Член ЦИК затруднился назвать сроки проведения референдума. Вместе с тем Утемисов отметил, что комиссия успеет провести его в 2023 году, если будет принято соответствующее решение.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на референдум вопрос строительства АЭС в республике, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик подчеркнул, что эта тема касается будущего страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru