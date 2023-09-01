Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС в Казахстане на референдум

Вопрос строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане является крайне важным, его необходимо вынести на общенациональный референдум. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, слова которого приводит ТАСС.

Токаев на внеочередном заседании Совета Безопасности заслушал доклады министров

Он отметил, что вопрос строительства АЭС касается будущего Казахстана. По словам Токаева, конкретные сроки референдума будут определены позднее.

Ранее, в 2022 году, министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что власти выбрали район озера Балхаш в Алма-Атинской области в качестве места постройки АЭС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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