Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС в Казахстане на референдум
Вопрос строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане является крайне важным, его необходимо вынести на общенациональный референдум. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что вопрос строительства АЭС касается будущего Казахстана. По словам Токаева, конкретные сроки референдума будут определены позднее.
Ранее, в 2022 году, министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что власти выбрали район озера Балхаш в Алма-Атинской области в качестве места постройки АЭС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru