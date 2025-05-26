Финляндия вызвала российского посла в связи с возможным нарушением границ

В МИД Финляндии инициировали вызов российского посла Павла Кузнецова. Это связано с предполагаемым нарушением воздушного пространства, которое было зафиксировано 23 мая у побережья Порвоо, сообщило информационное агентство Yle.

МИД Киргизии вручил РФ ноту из-за задержаний граждан республики в Москве

«Министерство иностранных дел вызвало посла России Павла Кузнецова для дачи разъяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства Финляндии 23 мая», — отметили в дипломатическом ведомстве, подчеркнув серьезность инцидента.

Российскому дипломату вручат официальную ноту.

Ранее МИД Киргизии вручило России ноту, в которой просит объяснить задержание киргизских граждан в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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