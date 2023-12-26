В ЦИК допустили голосование с паспортом Украины на выборах в новых регионах

Говоря об участии в голосовании избирателей с украинскими паспортами, глава ЦИК подчеркнула, что это «единственно верное решение». Как напомнила Памфилова, в Херсонской области из-за затоплений после подрыва Каховской ГЭС население лишилось жилья и документов. По словам председателя ЦИК, важно, чтобы постоянно проживающие на новых территориях люди, которые «по каким-то обстоятельствам не смогли получить еще паспорт РФ или что-то с ним произошло», могли проголосовать по удостоверяющему их личность документу.

«Это совершенно обоснованное и правильное решение на этот определенный период, пока ситуация не стабилизируется», — указала Памфилова.

При этом окончательное решение по документам, допустимым для использования при голосовании, примут местные власти.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта следующего года, напоминает RT. Голосование состоится и в новых регионах, где действует военное положение, пишет Ura.ru.

