В ЦИК допустили голосование с паспортом Украины на выборах в новых регионах

Возможность голосования с украинским паспортом предоставят жителям новых регионов на выборах президента России в марте 2024 года. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью ТАСС.

Выборы президента России впервые проведут с использованием онлайн-голосования

Говоря об участии в голосовании избирателей с украинскими паспортами, глава ЦИК подчеркнула, что это «единственно верное решение». Как напомнила Памфилова, в Херсонской области из-за затоплений после подрыва Каховской ГЭС население лишилось жилья и документов. По словам председателя ЦИК, важно, чтобы постоянно проживающие на новых территориях люди, которые «по каким-то обстоятельствам не смогли получить еще паспорт РФ или что-то с ним произошло», могли проголосовать по удостоверяющему их личность документу.

«Это совершенно обоснованное и правильное решение на этот определенный период, пока ситуация не стабилизируется», — указала Памфилова.

При этом окончательное решение по документам, допустимым для использования при голосовании, примут местные власти.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта следующего года, напоминает RT. Голосование состоится и в новых регионах, где действует военное положение, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:РегионыВыборы Президента РоссииЦИКЭлла Памфилова

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