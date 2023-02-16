В центре Москвы из-за послания Путина перекроют улицы
Улицы в центре Москвы в день оглашения послания президента РФ Владимира Путина перекроют, парковаться на них также будет нельзя.
Мероприятие состоится 21 февраля в Гостином дворе, оно начнется в 12 часов мск.
По данным столичного департамента транспорта, в этот день с 00.01 часов до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади. В телеграм-канале ведомства сообщили, что перекрытия связаны с проведением мероприятий.
Депутаты Госдумы во вторник прошли тестирование на коронавирус, в результате у 15 из 370 человек были положительные результаты, сообщил депутат Денис Парфенов. По его словам, парламентарии перед посещением послания Путина должны будут трижды пройти тестирование на COVID.
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