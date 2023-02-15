Картаполов призвал не ждать от Госдумы «волнующих решений» 22 февраля

В комитете Госдумы по обороне не ждут принятия решений, из-за которых общество могло бы взволноваться, на заседании 22 февраля. Об этом сообщил глава думского комитета Андрей Картаполов в разговоре с РБК.

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Он отметил, что в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет поставлен ряд задач, также глава государства будет говорить о «важных вещах». При этом Картаполов подчеркнул, что не следует ждать объявления второй волны частичной мобилизации или иных решений по специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что послание Владимира Путина Федеральному собранию, согласно телепрограмме, покажут по телевидению 21 февраля в 12:00 по московскому времени. Выступление будут транслировать Первый канал, Россия-1 и НТВ.

Член Совфеда Ольга Ковитиди рассказала НСН, каких поручений сенаторы ждут по итогам послания президента. Она не исключила, что на заседании 22 февраля Совет Федерации будет оперативно рассматривать вопросы, связанные со специальной военной операцией.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияСпецоперация
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