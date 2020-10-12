Кнут и пряник Лукашенко. В Белоруссии грозят оружием и освобождают оппозиционеров

С предупреждением о готовности белорусской милиции применять боевое оружие для подавления протестов в республике выступил первый замминистра внутренних дел республики Геннадий Казакевич. По его словам, протесты, начавшиеся сразу после президентских выборов 9 августа, постепенно затухают, как с точки зрения массовости, так и охвата территорий.

Вместе с тем, «протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными», отметил милицейский руководитель. «Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», - подчеркнул Казакевич.

В качестве примеров радикализации протестов он привел воскресные акции в Минске. «Если днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, то уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет», - заявил замглавы МВД Белоруссии.

По его мнению, в протестах принимают участие «группы боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов», которые, как он выразился, пытаются «заставить Беларусь пройти печальный путь республик, переживших цветные революции». По официальным данным, было задержано более 700 участников воскресных манифестаций.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются третий месяц, их участники оспаривают результаты выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Второе место заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Тем временем, президент Белоруссии сумел удивить мир нетривиальным шагом, нагрянув в минувшие выходные в следственный изолятор КГБ, где содержатся арестованные члены Координационного совета оппозиции, созданного после выборов. Мало того, что в мире далеко не каждый глава государства даст себе труд посещать такие невеселые учреждения, как СИЗО. Цель визита тоже оказалась весьма неожиданной: он решил обсудить с представителями оппозиции анонсированную конституционную реформу.

Показательно, правда, что в числе участников встречи не было Марии Колесниковой, которая в отсутствие «изгнанницы» Тихановской возглавляла протест до своего ареста. Из попавших в прессу обрывков четырехчасовой дискуссии наиболее яркой стала фраза Лукашенко: «Конституцию на улице не напишешь».

В СИЗО, кстати, тоже. Вероятно, именно этим соображением и руководствовался Лукашенко, поскольку после встречи в пенитенциарном учреждении оттуда выпустили двух ее участников, активиста штаба Бабарико политолога Юрия Воскресенского и директора компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича. Оба назвали состоявшуюся встречу продуктивной. Как заявил Воскресенский, «власть готова к диалогу не только на словах, но и на деле».

К вечеру понедельника стало понятно, что к диалогу белорусская власть готова одной своей стороной. Другой – к применению боевого оружия против сограждан.

