В Тбилиси продолжаются стычки между ЛГБТ и радикалами
В центре Тбилиси продолжаются столкновения между радикалами и ЛГБТ-сообществом, представители которого накануне намеревались провести марш. Об этом сообщает «Интерфакс».
Протестующих разделяют полицейские кордоны. В каждой группе насчитывается несколько сотен людей. Полицейские уже задержали нескольких радикально настроенных противников ЛГБТ.
В понедельник 5 июля на проспекте Руставели несколько тысяч людей сорвали планируемый марш, а также избили 53 журналиста, которые освещали акцию. Им потребовалась медицинская помощь. По данным инцидентам МВД возбудило уголовное дело, около десяти человек были задержаны.
В свою очередь представители СМИ во вторник провели акцию протеста у здания Госканцелярии Грузии. Журналисты называют действия правительства недостаточными и упрекают власти в поощрении агрессивного поведения.
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