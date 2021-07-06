В Тбилиси продолжаются стычки между ЛГБТ и радикалами

Протестующих разделяют полицейские кордоны. В каждой группе насчитывается несколько сотен людей. Полицейские уже задержали нескольких радикально настроенных противников ЛГБТ.

В понедельник 5 июля на проспекте Руставели несколько тысяч людей сорвали планируемый марш, а также избили 53 журналиста, которые освещали акцию. Им потребовалась медицинская помощь. По данным инцидентам МВД возбудило уголовное дело, около десяти человек были задержаны.

В свою очередь представители СМИ во вторник провели акцию протеста у здания Госканцелярии Грузии. Журналисты называют действия правительства недостаточными и упрекают власти в поощрении агрессивного поведения.

