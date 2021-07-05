На митинге в Тбилиси пострадали 53 журналиста

Полиция выявила факты насилия в отношении 53 журналистов в ходе митинга противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси у здания парламента Грузии. Об этом сообщает ведомство на своем официальном сайте.

Сотрудники МВД задержали восемь человек, виновных в правонарушениях. В сообщении указано, что всего пострадало 55 человек, из них 53 работают в СМИ.

В заявлении МВД Грузии осуждается насилие, "совершенное по мотиву ненависти". Ведомство подчеркнуло, что по данному инциденту будут организованы все необходимые следственные и поисковые мероприятия.

Марш ЛГБТ-сообщества должен был пройти в столице Грузии ранее в понедельник на проспекте Руставели. Наиболее агрессивно настроенные противники проведения мероприятия напали на журналистов, которые освещали марш, обвинив их в поддержке секс-меньшинств. Организаторы марша объявили об отмене мероприятия.

