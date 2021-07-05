Счастье не для всех. «Вкусвилл» отрекся от рекламы с ЛГБТ-парой
В сети супермаркетов назвали публикацию о семейном счастье в полиаморной семье ошибкой.
«Вкусвилл» стал первым крупным российским брендом, который открыто выразил поддержку ЛГБТ-сообществу, и первым же крупным российским брендом, которому за это пришлось извиняться. Реклама сети супермаркетов с участием лесбийской пары вызвала такой большой скандал, что уже через несколько дней была удалена с сайта компании, а на ее месте появились извинения, подписанные для верности основателем бренда Андреем Кривенко и 11 топ-менеджерами торговой сети.
«На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», - заявили в компании.
«Больно задела» чувства такого большого количества людей статья «Рецепты семейного счастья», опубликованная 30 июня. В ней покупатели торговой сети делились своими семейными историями. Как выяснилось, среди любителей этого магазина есть и не совсем обычные «сообщества». Покупательница Мила рассказала, что в их семье царит матриархат, ведь главой семьи является ее мама Юма, а ее сестра Ксюша недавно обручилась со своей невестой.
Далее со всеми деталями Мила рассказала об их семье: девушки – веганки, так как «сопереживают природе и животным», собирают и сортируют мусор «вплоть до кассовых чеков и ленточек от тортов», покупают продукты без пальмового масла: «В нашем доме (точнее, в двух квартирах в соседних домах) постоянно живет кто-то еще — наши друзья, пары, полиаморные сестры и братья», - так заканчивается ее рассказ.
Материалу присвоили рейтинг 18+. Из-за такой маркировки формально российское законодательство, запрещающее пропагандировать детям однополые отношения, не было нарушено. Но обвинения в адрес компании стали поступать отнюдь не от правоохранителей. Об угрозах в свою сторону заявляли представители торговой сети и сами героини материала, получавшие сообщения по интернету с дословными выражениями вроде «резал твою семью».
Лидер консервативного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил ФАН, что правозащитный центр движения готовит заявление в прокуратуру «на предмет выяснения бенефициарных собственников «ВкусВилл» и проверки финансовых потоков организации, а также мотивов деструктивной рекламной кампании этой сети, которую общественники расценивают как антигосударственную деятельность».
Впрочем, для такого бренда как «Вкусвилл» важнее всего репутационная сторона этого дела, и именно в этом плане и были допущены основные ошибки, считает член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев. Он объяснил в интервью ФАН статью о ЛГБТ-паре низким уровнем компетентности сотрудников.
«И западным, и не западным инвесторам важны финансовые и маркетинговые результаты компании, а не ЛГБТ-повестка. Дело в том, что сейчас в маркетинге оказалось довольно много молодых людей, которые абсолютно безграмотны, — выразил мнение собеседник Федерального агентства новостей. — Эти маркетологи и «маркетологини» почему-то считают, что им платят зарплату для того, чтобы они могли самореализовываться, а не для того, чтобы компания больше зарабатывала и расширяла рынки», - объяснил специалист.
По всей видимости, его точка зрения оказалась не далека от истины. В компании отметили, что не намерены заниматься репрезентацией каких бы то ни было политических и социальных взглядов.
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