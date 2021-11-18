«Огласить весь список»: Захарова обратилась к МИД Франции и Германии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия ждёт конкретики от Франции и Германии по «нормандской встрече». Об этом политик написала в своём Telegram-канале.

Захарова попросила глав МИД Франции и Германии озвучить их предложения, от которых Россия отказалась. «Просьба огласить весь список», — подчеркнула представитель МИД России.

«Достали»: Лавров объяснил публикацию переписки с МИД Франции и Германии

Также Захарова отметила, что опубликованная переписка министра иностранных дел Лаврова с западными коллегами демонстрирует предложения России относительно встречи «нормандской четвёрки». Переписка доказывает, что Россия активно принимала решение в планировании встречи, подчеркнула Захарова.

Ранее МИД России опубликовал диалог министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии. Лавров объяснил, что обнародование переписки поможет прекратить распространение ложных слухов о России.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Мария ЗахароваНормандская Встреча
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