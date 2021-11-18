«Огласить весь список»: Захарова обратилась к МИД Франции и Германии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия ждёт конкретики от Франции и Германии по «нормандской встрече». Об этом политик написала в своём Telegram-канале.

Захарова попросила глав МИД Франции и Германии озвучить их предложения, от которых Россия отказалась. «Просьба огласить весь список», — подчеркнула представитель МИД России.