«Огласить весь список»: Захарова обратилась к МИД Франции и Германии
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия ждёт конкретики от Франции и Германии по «нормандской встрече». Об этом политик написала в своём Telegram-канале.
Захарова попросила глав МИД Франции и Германии озвучить их предложения, от которых Россия отказалась. «Просьба огласить весь список», — подчеркнула представитель МИД России.
Также Захарова отметила, что опубликованная переписка министра иностранных дел Лаврова с западными коллегами демонстрирует предложения России относительно встречи «нормандской четвёрки». Переписка доказывает, что Россия активно принимала решение в планировании встречи, подчеркнула Захарова.
Ранее МИД России опубликовал диалог министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии. Лавров объяснил, что обнародование переписки поможет прекратить распространение ложных слухов о России.
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