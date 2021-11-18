Новую концепцию внешней политики России представят в 2022 году

Новая концепция внешней политики России может быть представлена в начале 2022 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Все те достаточно глубокие перемены, которые произошли за последние пять лет, мы сейчас отражаем в новой редакции, которая должна быть доложена президенту в начале следующего года», - приводят РИА Новости слова Лаврова.

Глава МИД напомнил, что последняя редакция концепции внешней политики России была принята в 2016 году, когда «ситуация на международной арене была несколько иной».

Ранее президент России Владимир Путин, выступая в ходе расширенного заседания коллегии МИД РФ заявил о подготовке новой редакции концепции внешней политики России. Этот документ станет дорожной картой для Министерства иностранных дел и других ведомств.



