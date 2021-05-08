Премьер Италии заявил о крахе «европейской мечты»

Премьер-министр Италии Марио Драги подверг критике политику Евросоюза за усиление неравенства внутри европейских стран. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

По словам Драги, "европейская мечта" предполагает равенство, тогда как Европа и до пандемии "была раздроблена". По его мнению, в ЕС существует неравенство поколений, полов и регионов. Он подчеркнул, что это "не та Европа", которая должна была быть.

Итальянский лидер также раскритиковал систему "двойных рынков", которая негативно влияет на благосостояние молодежи и женщин. Драги выразил уверенность, что действующая социальная политика препятствует развитию Евросоюза.

