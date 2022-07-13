В Стамбуле завершились переговоры по вывозу зерна
Переговоры военных делегаций России, Украины, Турции и делегации ООН по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов завершились, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, встреча проходила в особняке Календер в Стамбуле в закрытом для СМИ режиме.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская делегация подготовила и представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- СМИ: Украинский суд начал рассматривать апелляцию осуждённого российского военного
- IKEA уволит половину работников на заводе в Тихвине
- Наследников защитят от взыскания долга в случае смерти заемщика
- В Стамбуле завершились переговоры по вывозу зерна
- Вопрос об аресте Яшина по делу о дискредитации ВС РФ рассмотрят в закрытом режиме
- Внешний долг России снизился почти на два процента
- МВФ: В 2023 году мир ждет рецессия и энергетический кризис
- Власти Венгрии объявили чрезвычайное положение в энергетике
- Боррель заявил, что ЕС не признает выданные жителям Украины паспорта РФ
- «Аэрофлот» объявил о возобновлении полётов в Пекин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru