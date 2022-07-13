В Стамбуле завершились переговоры по вывозу зерна

Переговоры военных делегаций России, Украины, Турции и делегации ООН по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов завершились, сообщает РИА Новости.

ООН продолжает переговоры по вывозу зерна с территории Украины

По данным агентства, встреча проходила в особняке Календер в Стамбуле в закрытом для СМИ режиме.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская делегация подготовила и представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСпецоперацияРоссияУкраинаЗерно
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