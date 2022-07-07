ООН продолжает переговоры по вывозу зерна с территории Украины

Организация Объединенных наций продолжает переговоры на разных уровнях по вывозу зерна с территории Украины. Об этом заявил представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Эрдоган намерен решить вопрос о «зерновых коридорах» в течение 7-10 дней

По его словам, разговоры ведутся с разной степенью интенсивности. Других подробностей он не привел.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон разрабатывает план вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с перевалочными пунктами на границе.

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ФОТО: РИА Новости
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