ООН продолжает переговоры по вывозу зерна с территории Украины
7 июля 202221:40
Организация Объединенных наций продолжает переговоры на разных уровнях по вывозу зерна с территории Украины. Об этом заявил представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
По его словам, разговоры ведутся с разной степенью интенсивности. Других подробностей он не привел.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон разрабатывает план вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с перевалочными пунктами на границе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru