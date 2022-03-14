В США заявили о признаках готовности России и Украины к серьезным переговорам

Замглавы Госдепа считает, что прогресс в отношениях двух стран связан с давлением на Россию, пишет RT. Также Шерман заявила, что на ситуацию влияет продолжающаяся военная помощь Киеву.

Кроме того, замгоссекретаря обвинила президента России Владимира Путина в намерении «уничтожить Украину» и подчеркнула необходимость всеми способами помогать украинцам.

