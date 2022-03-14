В США заявили о признаках готовности России и Украины к серьезным переговорам

США видят со стороны России и Украины признаки готовности вести «реальные» переговоры на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявила первый замгоссекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман в интервью телеканалу Fox.

США пригрозили Китаю «последствиями» за поддержку России

Замглавы Госдепа считает, что прогресс в отношениях двух стран связан с давлением на Россию, пишет RT. Также Шерман заявила, что на ситуацию влияет продолжающаяся военная помощь Киеву.

Кроме того, замгоссекретаря обвинила президента России Владимира Путина в намерении «уничтожить Украину» и подчеркнула необходимость всеми способами помогать украинцам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаРоссияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры