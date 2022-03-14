В США заявили о признаках готовности России и Украины к серьезным переговорам
США видят со стороны России и Украины признаки готовности вести «реальные» переговоры на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявила первый замгоссекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман в интервью телеканалу Fox.
Замглавы Госдепа считает, что прогресс в отношениях двух стран связан с давлением на Россию, пишет RT. Также Шерман заявила, что на ситуацию влияет продолжающаяся военная помощь Киеву.
Кроме того, замгоссекретаря обвинила президента России Владимира Путина в намерении «уничтожить Украину» и подчеркнула необходимость всеми способами помогать украинцам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- В США заявили о признаках готовности России и Украины к серьезным переговорам
- Кабмин определил параметры займов для обращения за кредитными каникулами
- СМИ: Украина приостановила набор французских наемников
- «Роскосмос» пообещал не бросать американского астронавта на МКС
- Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте
- В работе сервиса Wildberries произошел сбой
- Минобороны: Российские войска вывели из строя 3920 украинских военных объектов
- Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов
- Российские Су-25 уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
- Банк России изменит порядок расчета курсов доллара и евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru