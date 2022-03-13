США пригрозили Китаю «последствиями» за поддержку России

«Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери», —цитирует Салливана РИА Новости.

При этом советник президента США не ответил на вопрос о том, готов ли Вашингтон ввести санкции в отношении Пекина в случае помощи Москве.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что порядка $300 миллиардов золотовалютных резервов ЦБ оказались заморожены из-за санкций.

