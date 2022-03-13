США пригрозили Китаю «последствиями» за поддержку России
США пообещали Китаю, что Пекину придется пережить возможные последствия, если КНР предпримет попытки помочь России преодолеть западные санкции. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
«Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери», —цитирует Салливана РИА Новости.
При этом советник президента США не ответил на вопрос о том, готов ли Вашингтон ввести санкции в отношении Пекина в случае помощи Москве.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что порядка $300 миллиардов золотовалютных резервов ЦБ оказались заморожены из-за санкций.
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