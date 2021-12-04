В США заявили о поддержке наращивания военного потенциала Евросоюза

«США в полной мере поддерживают усиление и развитие оборонного потенциала ЕС, согласованного, дополняющего и оперативно совместимого с НАТО», — цитирует замгоссекретаря ТАСС.

Шерман выразила надежду, что первая сессия диалога США и ЕС по обороне поможет укрепить сотрудничество сторон в этой сфере.

Как отмечается в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и главы евродипломатии Жозепа Борреля, консультации будут направлены на более тесное сотрудничество в области безопасности и обороны. Ожидается, что во встрече сторон примут участие представители Пентагона, Госдепа, внешнеполитической службы Евросоюза, Еврокомиссии, Европейского оборонного агентства.

