В США заявили о поддержке наращивания военного потенциала Евросоюза
США поддерживают наращивание военного потенциала Евросоюза, в начале 2022 года стороны проведут встречу в рамках нового диалога по безопасности. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман в ходе выступления на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.
«США в полной мере поддерживают усиление и развитие оборонного потенциала ЕС, согласованного, дополняющего и оперативно совместимого с НАТО», — цитирует замгоссекретаря ТАСС.
Шерман выразила надежду, что первая сессия диалога США и ЕС по обороне поможет укрепить сотрудничество сторон в этой сфере.
Как отмечается в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и главы евродипломатии Жозепа Борреля, консультации будут направлены на более тесное сотрудничество в области безопасности и обороны. Ожидается, что во встрече сторон примут участие представители Пентагона, Госдепа, внешнеполитической службы Евросоюза, Еврокомиссии, Европейского оборонного агентства.
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