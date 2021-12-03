Блинкен заявил о серьезном настрое США на стабильные отношения с РФ

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о серьезном настрое США на стабильные отношения с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, в ходе предстоящей встречи лидеров двух стран Байден отметит этот момент. Госсекретарь добавил, что в Вашингтоне ожидают, что диалог Путина и Банда состоится «в ближайшем будущем».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Байден в ходе видеоконференции будут говорить о российско-американских отношениях, Афганистане, Иране, кризисе на Востоке Украины, Ливии, может быть затронута Сирия.





