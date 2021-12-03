Блинкен заявил о серьезном настрое США на стабильные отношения с РФ
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о серьезном настрое США на стабильные отношения с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Блинкена, в ходе предстоящей встречи лидеров двух стран Байден отметит этот момент. Госсекретарь добавил, что в Вашингтоне ожидают, что диалог Путина и Банда состоится «в ближайшем будущем».
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Байден в ходе видеоконференции будут говорить о российско-американских отношениях, Афганистане, Иране, кризисе на Востоке Украины, Ливии, может быть затронута Сирия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Иван Ургант поделился трогательным воспоминанием о бабушке
- Блинкен заявил о серьезном настрое США на стабильные отношения с РФ
- В РФ в октябре коронавирус стал причиной смерти 58 тысяч человек
- Голикова назвала регионы с плохими показателями коллективного иммунитета
- Реестр СМИ-иноагентов пополнили четыре журналиста
- Рэпер Элджей оштрафован на 100 тысяч по статье о пропаганде наркотиков
- «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
- Литва попросила у ЕС поддержи в связи с блокировкой Китаем грузов
- Численность бедных в России снизилась и составила 11% населения страны
- Bloomberg связало дело Сачкова с передачей данных о российских хакерах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru