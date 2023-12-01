В США заявили о планах России на господство в западном полушарии

Собеседница телеканала назвала вышеперечисленные страны «империями зла», вторгающимися на территорию Вашингтона. По ее словам, никакая страна не будет относиться к жителям Латинской Америки лучше, чем США.

Также сообщается, что Салазар работает над законопроектом к 200-летней годовщине доктрины Монро, которая была принята в 1823 году. Она ограничивает право любой другой страны, кроме США, объединяться в военный союз со странами западного полушария и размещать здесь свои вооруженные силы.

Конгрессвумен посетовала на то, что программа КНР «Один пояс — один путь», позволяющая Пекину осуществлять экспансионистскую экономическую политику в Латинской Америке, «заставила США забыть про западное полушарие».

Ранее главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский заявил, что избранный президент Аргентины Хавьер Милей отдалит страну от России своим политическим курсом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

