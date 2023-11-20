В Аргентине исключили вступление страны в БРИКС

Кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино исключила вступление страны в БРИКС, пишет РИА Новости.

При этом она отметила, что правительство Милея не имеет ничего ни за, ни против БРИКС, просто страна не видит сейчас плюсов в таком решении, поэтому будет рассматривать далее этот шаг и оценивать перспективы.

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Так, на президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей, которого уже прозвали «мини-Трампом». Политологи ожидают от Милея отказа от вступления в БРИКС, от сотрудничества с Китаем, Россией и Бразилией в пользу сотрудничества с США и Израилем, а также приватизацию в здравоохранении и образовании и долларизацию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Радикальный» депутат Хавьер Милей имеет равные шансы на победу в президентской гонке с министром экономики Аргентины, кандидатом от правящей партии Серхио Массой, заявил до начала голосования главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский, который предупреждал об отказе страны от вступления в БРИКС.

В августе Аргентину вместе с Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ официально пригласили в БРИКС. Их членство начнется 1 января 2024 года, видимо, уже без Аргентины.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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