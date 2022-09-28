В США заявили о начале процесса установления предела цен на нефть из России
Процесс установления предела стоимости на российскую нефть уже начался. Об этом заявила помощник министра финансов США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг, сообщает «МК».
«Лимит стоимости пока не определен», - сказала Розенберг в ходе слушаний в сенате конгресса США, которые были посвящены санкционному давлению на Россию.
По её словам, страны Евросоюза стремятся в течение нескольких недель заключить соглашение, согласно которому они собираются установить так называемый потолок цен на российскую нефть.
Ранее в Конгрессе США предварительно одобрили допросишь Украине в $12 млрд, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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