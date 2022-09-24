По данным издания, объем нефти в американском стратегическом нефтяном резерве (SPR) сократился на 7 млн баррелей на неделе, завершившейся 16 сентября. Неделей ранее этот показатель составлял 427 млн баррелей нефти. Такой уровень нефти — минимальный с 1984 года.

При этом текущий объем нефти в SPR впервые с 1983 года стал ниже коммерческих запасов, составляющих 430,77 млн баррелей.

По данным американского Минэнерго, с момента объявления в конце марта плана по реализации нефти США уже продали 155 млн баррелей сырья. Изначальный план, призванный снизить цены на нефть, предполагал продажу 180 млн баррелей. Цены на топливо удалось снизить с $5,03 до $3,66 за галлон (3,7 литра). В то же время США могут оказаться в рискованной ситуации при возникновении проблем с поставками нефти.

