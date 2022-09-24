СМИ: США лишились нефтяной подушки безопасности
США утрачивают нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации президента Джо Байдена по снижению мировых цен на нефть. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, объем нефти в американском стратегическом нефтяном резерве (SPR) сократился на 7 млн баррелей на неделе, завершившейся 16 сентября. Неделей ранее этот показатель составлял 427 млн баррелей нефти. Такой уровень нефти — минимальный с 1984 года.
При этом текущий объем нефти в SPR впервые с 1983 года стал ниже коммерческих запасов, составляющих 430,77 млн баррелей.
По данным американского Минэнерго, с момента объявления в конце марта плана по реализации нефти США уже продали 155 млн баррелей сырья. Изначальный план, призванный снизить цены на нефть, предполагал продажу 180 млн баррелей. Цены на топливо удалось снизить с $5,03 до $3,66 за галлон (3,7 литра). В то же время США могут оказаться в рискованной ситуации при возникновении проблем с поставками нефти.
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