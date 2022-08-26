Лукашенко сообщил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие

Переоборудование белорусских самолетов для ядерного оружия готово, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Как отметил глава государства, на Западе должны понимать, что в случае обострения «никакие вертолеты, самолеты их не спасут».

«Мы когда-то с [президентом РФ Владимиром] Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что Минск готов адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Ядерное ОружиеБелоруссияАлександр Лукашенко
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