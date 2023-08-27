В США заявили, что Россия обеспечит стабильность на Украине и в мире
Стабильность на Украине и во всем мире возможна только в том случае, когда условия будет диктовать Россия, сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» американский аналитик в области внешней политики Джим Джатрас.
Он также раскритиковал политиков Запада за их иррациональность, обвинив в том, что они убеждены в своей правоте и считают оппонентов «недочеловеками». Эксперт призвал отказаться от любых соглашений с ними, так как им нельзя доверять.
Ранее в США не исключили возможность свержения Зеленского за отказ от мира с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru