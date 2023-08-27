Он также раскритиковал политиков Запада за их иррациональность, обвинив в том, что они убеждены в своей правоте и считают оппонентов «недочеловеками». Эксперт призвал отказаться от любых соглашений с ними, так как им нельзя доверять.

Ранее в США не исключили возможность свержения Зеленского за отказ от мира с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

