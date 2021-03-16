В США заявили, что Россия не вмешивалась в техническую сторону выборов в 2020 году

Разведсообщество США не выявило попыток российской разведки получить доступ к инфраструктуре президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад, опубликованный Офисом директора национальной разведки США.

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В докладе отмечается, что в киберпространстве не было замечено попыток российской стороны проникнуть в "инфраструктуру выборов". По данным разведсообщества, во время предвыборной кампании в 2016 году Россия якобы пыталась вмешаться в выборы на техническом уровне.

По мнению авторов доклада, другие страны, такие как Иран, КНР и КНДР, также не вмешивались в подсчет голосов американских избирателей.

В этом же докладе разведка обвинила Россию в попытках дискредитировать кандидатуру текущего президента страны Джо Байдена во время предвыборной кампании. Ранее Россия уже неоднократно отвергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КибератакиВыборы в СШАРоссийское ВмешательствоВмешательство России В Выборы США
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