В США заявили, что Россия не вмешивалась в техническую сторону выборов в 2020 году

В докладе отмечается, что в киберпространстве не было замечено попыток российской стороны проникнуть в "инфраструктуру выборов". По данным разведсообщества, во время предвыборной кампании в 2016 году Россия якобы пыталась вмешаться в выборы на техническом уровне.

По мнению авторов доклада, другие страны, такие как Иран, КНР и КНДР, также не вмешивались в подсчет голосов американских избирателей.

В этом же докладе разведка обвинила Россию в попытках дискредитировать кандидатуру текущего президента страны Джо Байдена во время предвыборной кампании. Ранее Россия уже неоднократно отвергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.

