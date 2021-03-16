Разведка США обвинила Россию в дискредитации Байдена на выборах

В докладе указано, что глава России Владимир Путин якобы распорядился провести кампанию по дискредитации кандидатуры Байдена, целью которой также являлось снижение доверия к выборам в США. Кроме того, по данным разведки, Россия планировала повлиять на переизбрание экс-президента Дональда Трампа.

Как отмечается в документе, спецоперацию провела "группа российских правительственных организаций". Офис разведки выразил "высокую степень уверенности" в своих данных. По мнению разведсообщества, российское руководство использовало "подручных, связанных с российской разведкой".

Россия ранее уже подвергалась обвинениям в дезинформации и вмешательстве в выборы в США. Кремль отвергает все выдвинутые претензии.

