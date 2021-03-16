Разведка США обвинила Россию в дискредитации Байдена на выборах

Разведсообщество США заявило, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена на выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Офиса директора национальной разведки США.

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В докладе указано, что глава России Владимир Путин якобы распорядился провести кампанию по дискредитации кандидатуры Байдена, целью которой также являлось снижение доверия к выборам в США. Кроме того, по данным разведки, Россия планировала повлиять на переизбрание экс-президента Дональда Трампа.

Как отмечается в документе, спецоперацию провела "группа российских правительственных организаций". Офис разведки выразил "высокую степень уверенности" в своих данных. По мнению разведсообщества, российское руководство использовало "подручных, связанных с российской разведкой".

Россия ранее уже подвергалась обвинениям в дезинформации и вмешательстве в выборы в США. Кремль отвергает все выдвинутые претензии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампДжо БайденРазведкаВмешательство России В Выборы США
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