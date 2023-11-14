В США заявили, что Путин сделал Россию сверхдержавой
Россия снова стала сверхдержавой благодаря президенту Владимиру Путину, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление профессора политологии Чикагского университета Джона Миршаймера.
По его словам, придя к власти в 2000 году Путин «вернул русских с того света». «Большинство из вас знает, что в девяностых, по сути, Россия умерла. Путин вдохнул в нее новую жизнь», — отметил эксперт.
Миршаймера указал, что Москва положила конец однополярности мира, а вместо одной сверхдержавы теперь их три: США, Китай и Россия.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что однополярный мироуклад уходит в прошлое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru