В США заявили, что Путин сделал Россию сверхдержавой

По его словам, придя к власти в 2000 году Путин «вернул русских с того света». «Большинство из вас знает, что в девяностых, по сути, Россия умерла. Путин вдохнул в нее новую жизнь», — отметил эксперт.

Миршаймера указал, что Москва положила конец однополярности мира, а вместо одной сверхдержавы теперь их три: США, Китай и Россия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что однополярный мироуклад уходит в прошлое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

